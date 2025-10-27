پخش زنده
یادواره ۳۴ دانشآموز شهید دفاع مقدس ۱۲روزه در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ هفتمین یادواره شهید خردسال محمدطاها قدامی و یادواره ۳۴ دانشآموز شهید جنایت رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲روزه، در دبیرستان سعدی اصفهان برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اهمیت نقش خانواده در تربیت نسل مؤمن و مسئولیتپذیر گفت: کودکی که بدون هیچ نگاه سیاسی و تنها از سر عشق به وطن و تعهد به انقلاب و نظام، جان خود را فدا میکند، از خانوادهای برخاسته که باورها و ارزشهای دینی و ملی را در وجود فرزندان خود نهادینه کرده است. این نوع تربیت، میراثی گرانبها برای جامعه ماست که باید به نسلهای آینده منتقل شود.
محمدرضا نظریان با بیان اینکه شهادت دانشآموزان افتخاری بزرگ برای جامعه تعلیم و تربیت است، گفت: در دوران دفاع مقدس، دانشآموزان اصفهانی همچون شهید محمد اقدامی و شهیده فاطمه شریفی با نثار جان خود، درس بزرگی از ایمان و وفاداری به وطن به همه دادند و این افتخار باید الهامبخش نسلهای امروز باشد.
محمد طاها اقدامی اهل روستای ازان شهر میمه از توابع استان اصفهان، کودک چهار سالهای بود که ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ در حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح اهواز به شهادت رسید. این حمله حدود ۹ صبح حوالی پادگان لشکر ۹۲ زرهی اهواز رخ داد.
این شهید خردسال فرزند یکی از کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که به همراه مادرش برای تماشای رژه نیروهای مسلح در این مراسم حضور یافته بود. وی متولد سال ۱۳۹۲ به عنوان کوچکترین شهید این حادثه شناخته شد.