به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این پدر صبور و فداکار که در سن ۹۸ سالگی دار فانی را وداع گفت، پس از سال‌ها دلتنگی، به فرزند شهیدش، بسیجی شهید ، سلیمان مهربان، پیوست.

پیکر ملا درویش مهربان در جوار فرزند شهیدش در گلزار شهدای روستای چاه شرف بخش واوی آرام گرفت.

بسیجی شهید سلیمان مهربان متولد ۱۵مرداد ۱۳۴۲ در روستای چاه شرف بود که اسفند ۱۳۶۵ در شلمچه و در عملیات کربلای ۵ به درجه رفیع شهادت نائل شد.