بنابر اعلام دانشگاه اصفهان؛ این آزمایشگاه با هدف توسعه فناوری‌های نوین و کاربردی در حوزه‌های مختلف هوشمندسازی راه‌اندازی شده است.

از جمله طرح‌های در حال طراحی و توسعه در این مرکز می‌توان به راه‌اندازی اینترنت نسل پنجم ۵ G بر بستر شبکه‌های همراه نسل‌های پیشین، پردازش برخط تصاویر بر روی بُرد‌های FPGA، کیوسک‌های اطلاع‌رسانی هوشمند، پرینتر‌های سه‌بعدی و سامانه‌های کنترل صنعتی هوشمند اشاره کرد.

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان با ۳۶ سال سابقه فعالیت علمی و آموزشی، تاکنون بیش از ۲۹۰۰ دانش‌آموخته در مقاطع مختلف شامل ۲۰۰۰ نفر در مقطع کارشناسی، ۵۰۰ نفر در کارشناسی ارشد و ۱۲۰ نفر در مقطع دکترا تربیت کرده است.

این دانشکده با بهره‌مندی از ۳۲ عضو هیئت علمی فعال در چهار گروه تخصصی سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، یکی از قطب‌های علمی کشور در حوزه علوم رایانه است.

همچنین خوشه پردازش سیگنال و اینترنت اشیاء (SPIOT.IR) با بیش از ۶۷ عضو، از خوشه‌های علمی فعال دانشگاه اصفهان است که نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های فناورانه ایفا می‌کند.