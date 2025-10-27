با هدف بررسی وضعیت موجود، ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان، شناسایی چالش‌های اجرایی و بررسی نیازهای زیرساختی دادگاه صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در راستای تحقق سیاست‌های نظارتی قوه قضائیه و ارتقاء سطح خدمات‌رسانی به مردم، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان به‌همراه معاونان در پانزدهمین سفر سال ۱۴۰۴ از دادگاه عمومی بخش بیرانشهر

حجت‌الاسلام سعید شهواری رئیس‌کل دادگستری لرستان در جریان این بازدید، ضمن حضور در بخش‌های مختلف دادگاه، از نزدیک با روند رسیدگی به پرونده‌ها، نحوه تعامل با مراجعان و وضعیت فیزیکی و اداری مجموعه آشنا شد.

وی بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، تسریع در رسیدگی‌ها، حفظ کرامت ارباب‌رجوع و ارتقاء کیفیت آرای قضایی تأکید کرد و افزود: دادگاه‌های عمومی در بخش‌ها، خط مقدم ارتباط دستگاه قضایی با مردم هستند و باید با دقت، سرعت و اخلاق حرفه‌ای پاسخگوی مطالبات قانونی شهروندان باشند.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: آمار در شش ماهه ابتدای سال جاری در دادگاه عمومی بیرانشهر با استفاده از ظرفیت های قانونی در ۵۲ درصد آرای صادره از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده است و ۹۷ درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیک صادر شده و ۱۰۰ درصد کارشناسی ها با قرعه کشی صورت می گیرد.

رئیس‌ شورای قضایی استان همچنین با تعدادی از مراجعان گفت‌وگو کرد و ضمن شنیدن دغدغه‌های آنان، بر لزوم پاسخگویی شفاف و تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد.