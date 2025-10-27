دادگاه خانواده و شعبه ۳۷ صلح مجتمع قضایی صدرا با حضور رئیس کل دادگستری فارس و مسئولان شهر صدرا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حجت الاسلام رجایی نسب رئیس کل دادگستری فارس در آئین افتتاح این شعبه گفت: با افتتاح این شعبه مجموعه ای از خدمات رسانی قضایی را در شهر صدرا در اختیار مردم قرار دادیم که دسترسی مردم بسیار راحت و آسان شده است.

حجت الاسلام رجایی نسب ادامه داد : قبل از این شهروندان شهر صدرا در صورتی که در حوزه خانواده و دیگر حوزه ها کاری داشتند باید به شیراز مراجعه می‌کردند اما در حال حاضر دیگر نیازی به حضور مردم شهر صدرا و غرب شیراز به مرکز شهر شیراز نیست.