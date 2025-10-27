پخش زنده
زنگ پایداری به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در مدارس کاشان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اموزش و پرورش در آیین نمادین نکوداشت هفته پدافند غیرعامل و نواختن زنگ پایداری در مدرسه شهید معلم فخار گفت: پدافند غیرعامل به معنی جنگ غیرنظامی است همیشه جنگ، جنگ نظامی نیست، بنابراین باید در محیطهای غیرنظامی هم آماده مقابله با دشمنان باشیم.
غلامرضا بخشی افزود: برای اینکه بتوانیم در عرصههای مختلف از کیان ایران اسلامی دفاع کنیم، باید در حوزه پدافند غیرعامل هم مثل دیگر حوزهها قوی شویم.