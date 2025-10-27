به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در جلسه بررسی آخرین وضعیت آمادگی در برابر حوادث احتمالی در فرمانداری شهرستان جویبار گفت: براساس شیوه نامه وزارت کشور، شهر‌هایی که بتوانند فرایند اجرایی را انجام دهند در اولویت جذب اعتبارات قرار می‌گیرند.

حسینعلی محمدی شیرکلایی افزود: در شهر‌های جویبار و لاریم با توجه به اینکه این شهرستان در نقطه پایین دست قرار دارد لایروبی رودخانه سیاهرود به عنوان اولویت اصلی این شهرستان می‌تواند قرار بگیرد.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان جویبار خواست با توجه به در پیش بودن فصل سرما؛ ضرورت اتخاذ تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه را دستور کار قرار دهند و آمادگی لازم را در مقابل هرگونه حوادث احتمالی داشته باشند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در ادامه تصریح کرد: سهم مازندران از اعتبارات حوادثی کشور یک و هفت دهم همت است که این اعتبار جذب نشده و تا کنون به هیچ یک از استان‌ها اختصاص پیدا نکرده است و در صورت وقوع هرگونه بحران، مدیریت بحران از ظرفیت جبرانی، اعتبارات لازم را تخصیص خواهد داد.

فرماندار جویبار هم در این جلسه گفت: یکی از چالش‌های اصلی شهرستان، آب‌گرفتگی مزارع و معابر در فصول بارندگی و در مقابل، کمبود آب شرب و کشاورزی در تابستان است. هم‌چنین وضعیت فاضلاب شهرک صنعتی کوهی‌خیل به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده که نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی و تخصیص فوری اعتبار است.

محمدمدانلو با اشاره به قرارگیری جویبار در مسیر رودخانه‌های بالادست افزود: پل‌های تاریخی و زیرساخت‌های قدیمی منطقه در معرض خطر هستند و در صورت وقوع سیلاب، احتمال قطع راه‌های دسترسی چندین روستا وجود دارد؛ لذا بازسازی، لایروبی و تقویت سازه‌های حفاظتی باید در اولویت پروژه‌های عمرانی شهرستان باشد.