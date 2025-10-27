به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرشبکه دامپزشکی شهرستان فریدونشهرگفت: با هدف حفظ سلامت دام‌ها و پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام ۳۵۰ هزار رأس دام سبک و ۱۰ هزار رأس دام سنگین از ابتدای امسال تاکنون برای مبارزه و پیشگیری از بیماری‌های آبله، تب مالت، شاربن، هاری و تب برفکی واکسینه شده‌اند.

نصرت الله اصلانی با بیان اینکه برای واکسینه کردن دام‌ها بیش از یک میلیون دوز واکسن استفاده شده است افزود: ۱۵ هزار قطعه انواع طیور اهلی نیز از ابتدای امسال تاکنون واکسینه شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از بیماری‌های شناخته شده، بین انسان و دام مشترک و قابل انتقال از دام و فراورده‌های دامی به انسان است از دامداران خواست در واکسیناسیون به موقع دام‌ها با شبکه دامپزشکی همکاری کنند.