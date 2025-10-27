به مناسبت سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، از ۷۰ پرستار بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهراز ارتقای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهراز درجه دو به درجه یک خبر داد و گفت: افزایش کیفیت و نحوه ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به بیماران از عوامل ارتقای درجه این بیمارستان است.

امین لچینانی همچنین با اشاره به فعالیت ۲۷ خانه بهداشت روستایی در روستا‌های این شهرستان گفت: برای ساخت و تجهیز خانه بهداشت در بقیه روستا‌های شهرستان نیازمند اختصاص اعتبارات بیشتر وکمک و مساعدت بیشترخیران هستیم.