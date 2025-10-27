پخش زنده
سریال «فاز و نول» تولید صدا و سیمای خراسان جنوبی، در راستای رویداد ملی ایران جان از شبکه ۲ سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، «فاز و نول» که در چارچوب رویداد ملی ایران جان خراسان جنوبی تولید شده، تلاش دارد تا با معرفی چالشها و دغدغههای اجتماعی مرتبط با ازدواج جوانان، آگاهیسازی و فرهنگسازی مناسبی در این زمینه ارائه دهد.
این سریال به مشکلاتی همچون هزینههای زیاد ازدواج، مهریه، فشارهای اجتماعی و سایر مسائلی که جوانان را در مسیر ازدواج با چالش روبهرو میکند، پرداخته است.
این اثر تولید صدا و سیمای خراسان جنوبی، بهطور ویژه در حوزه اجتماعی و با محوریت ازدواج آسان است.
پخش این سریال از امروز دوشنبه ۵ آبان ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه ۲ سیما آغاز شده و علاقهمندان میتوانند هر روز شاهد قسمتهای جدید این سریال اجتماعی باشند.
