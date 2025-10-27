در چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که به میزبانی سنندج برگزار شد، دو نماینده از استان قزوین موفق به کسب رتبه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام نوروزی رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در گفت و گو با خبرنگار خبرگذاری صدا و سیما گفت: در این مسابقات که از ۲۶ مهر آغاز شده بود از استان قزوین سعید علی اکبری در رشته حفظ کل، مریم سیاهکالی مرادی در رشته حفظ ۲۰ جزء و فاطمه دانش خواه در رشته قرائت تحقیق شرکت کردند.

وی افزود: در پایان این مسابقات مریم سیاهکالی مرادی در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم موفق شد رتبه دوم این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند.

به گفته رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، سعید علی‌اکبری در رشته حفظ کل قرآن کریم هم به رتبه چهارم دست یافت.

این مسابقات با حضور ۴۵۰ شرکت‌کننده از ۳۱ استان کشور در رشته‌های مختلف قرآنی از جمله حفظ، قرائت، اذان، دعاخوانی و همخوانی برگزار شد.