رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳ آبان، نماد مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام موسوی در ستاد هماهنگی برگزاری مراسم روز ۱۳ آبان گفت: ۱۳ آبان یک روز تاریخی و تجربهآموز است که سه رخداد مهم تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ را در خود جای داده است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان افزود: این روز تجسم شرارت آمریکا و تجسم ضربه خوردن آن است و نشان میدهد که این کشور آسیبپذیر است. ۱۳ آبان نماد پایداری ملت ایران در برابر نظام سلطه و شبکه پیچیده جهانی است و مقابله با استکبار، یکی از اصول راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
موسوی استکبار جهانی را دارای ماهیتی ثابت و سلطهگر توصیف کرد و گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزههای الهی، مقاومت فعالانه در گستره امت اسلامی است که امروز در قالب جبهه مقاومت در معادلات جهانی نمود یافته است.