شبکه خادمیاری آستان قدس رضوی با حضور بیش از چهار هزار خادمیار و یاور رضوی، خدمات درمانی و اردو‌های جهادی را در سراسر کشور ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی ، مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی گفت: این تعداد خادمیار در قالب ۲۰۰ کانون تخصصی سلامت، اردو‌های جهادی را در اقصی نقاط به‌ویژه در مناطق محروم کشور برگزار می‌کنند و تمام بار درمانی آستان قدس بر عهده خادمیاران است.

احمد میرزاده با بیان اینکه شبکه خادمیاری با هدف ارائه خدمات سلامت به مردم مناطق مختلف، به‌ویژه محرومان، فعالیت می‌کند، افزود: این شبکه با تشکیل کانون‌های خادمیاری، خدمات درمانی را در استان‌های مختلف ارائه می‌دهد و در صورت نیاز، با هماهنگی پزشکان و پرستاران خادمیار در سایر استان‌ها، خدمات درمانی لازم به محرومان ارائه می‌شود.

او با بیان اینکه کانون سلامت یکی از ۲۰ کانون تخصصی شبکه خادمیاری است که متخصصان، پزشکان، پرستاران و کادر درمان در آن فعالیت دارند، ادامه داد: این کانون مأموریت‌های حوزه سلامت و درمان، به‌ویژه اردو‌های جهادی سلامت را بر عهده دارد.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ کانون تخصصی سلامت به‌صورت سازمان‌یافته در سراسر کشور فعال هستند و بالغ بر چهار هزار خادمیار و یاور رضوی در این کانون‌ها خدمت می‌کنند.

میرزاده ضمن تبریک روز پرستار به کادر درمان، گفت: پرستاران با صبر، استقامت و ازخودگذشتگی در خدمت به بیماران، وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند.