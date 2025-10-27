کنسرت روایی «کبیر» پنج دوره تاریخی آریو برزن، سورنا، رئیسعلی دلواری، میرزاکوچک خان و آزادسازی خرمشهر را روایت می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسام آرین در نشست خبری «کنسرت روایی کبیر» با اشاره به آغاز فعالیت خود با کنسرت روایی «وداع» با رویکرد سبک کنسرت روایی در تماشاخانه مهر حوزه هنری افزود: هر سال برای اجرای «کبیر» اقدام کردیم اما هیچ سازمانی حمایت نکرد و امسال با پیشنهاد مجدد باشگاه تئاتر سوره، پشتیبانی آن را انجام داد و برخی هزینه‌های صورت گرفته نیز به صورت شخصی بوده است.

وی افزود: در این کنسرت قصد دارم با هر قدم ملی، قدمی هم در چارچوب آیینی بردارم. این کنسرت با همت باشگاه تئاتر و هنرهای اجرایی سوره رقم خورده است.

آرین اجرای این کنسرت با موضوع وطن را دغدغه سه ساله خود عنوان کرد و گفت: پنج دوره تاریخی در این کنسرت روایت می‌شود. اگرچه هزینه‌های اجرا زیاد است اما بعد از سال‌ها موفقیت‌آمیز خواهد بود.

وی تاکید کرد: بعد از نوشته شدن آهنگ‌ها چیزهایی که در اشعار بود را به عاطفه سامقانی نویسنده آیینی و سنتی تقدیم کردم و او نویسنده کار هستند. پرواز همای هم نکاتی را درباره پنج اپیزود ارائه کرد. دقیق مشخص نیست چه پیامی را می‌خواهم اعلام کنم.

عاطفه سامقانی هم در این نشست گفت: این پنجمین تجربه و افتخار من در کنار حسام آرین از زمان دانشجویی تاکنون است و در کنسرت «وداع عاشورا» در کنار ایشان به عنوان نویسنده بودم. موضوعاتی که حسام آرین روی آن دست می‌گذارد موضوعات تازه‌ای است. قرار نیست قهرمان‌ها را نام ببریم.

وی افزود: از ابتدای کنسرت به یک سری کاراکترهای خاص اشاره می‌کنیم و زمانی که به آزادسازی خرمشهر می‌رسیم، نشان می‌دهیم که روحیه ایرانی همواره در خون ایرانیان بوده است.

کنسرت روایی «کبیر» در پنج‌شنبه هفته جاری (۸ آبان) با آهنگسازی، ترانه و خوانندگی حسام آرین، تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی و با بازی زهرا سزاوار در نقش ایران و رهبری احمد مقدسی‌زاده در تماشاخانه مهر برگزار می‌شود.

کنسرت برای ۵ تا ۶ شب برنامه ریزی شده‌ است.