به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان گفت: این اقدام با هدف صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از زمین‌خواری صورت گرفته است.

محمد اسماعیل توسلی، با بیان اینکه از ۶ ماهه گذشته تاکنون نیز برای ۱۳ نفر از دامداران متخلف گلپایگان که اقدام به چرای زودهنگام در مراتع کرده بودند پرونده تشکیل شد، افزود: ۱۲ پرونده رفع تصرف اراضی ملی گلپایگان هم در این مدت تشکیل و متخلفان به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی گفت: طرح کنترل سیلاب بالادست مسکن مهر گلپایگان با ۷۰ میلیارد ریال اعتبار و ۷۰ درصد پیشرفت با هدف کنترل سیلاب منطقه مسکن مهر گلپایگان در حال اجراست.