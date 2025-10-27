پخش زنده
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان یزد: همه دانش آموزان پایههای چهارم تا نهم در طرح مهارت آموزی، در یک رشته ورزشی ورزیده میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان یزد گفت: همه دانش آموزان پایههای چهارم تا نهم در طرح مهارت آموزی، در یک رشته ورزشی ورزیده میشوند.
رضاپور افزود: محتوای آموزش مهارت رشتههای ورزشی در پایه چهارم طناب زنی، در پایه پنجم تنیس روی میز، در پایه ششم دومیدانی، در پایه هفتم بسکتبال، در پایه هشتم والیبال و در پایه نهم هندبال است.
وی افزود: این طرح در ساعات تربیت بدنی اجرا میشود. طرحی که از منویات رهبر معظم انقلاب، تکلیف برنامه هفتم توسعه و در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.