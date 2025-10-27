به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای مهر ماه سال جاری بیش از یک میلیون و ۲۶۸ هزار تردد بین استانی در راه‌های مواصلاتی استان انجام شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد افزایش ۰.۳ درصدی تردد در محور‌های مواصلاتی استان بوده‌ایم.

جلال زاده افزود: از این تعداد بیش از ۴۸۷ هزار تردد بین استانی مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۷۸۱ هزار تردد نیز به وسایل نقلیه سبک تعلق داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: بر اساس پلاک‌های رویت شده توسط سامانه‌های پلاک خوان از مجموع خودرو‌های وارد شده به استان سهم ۲۱ درصدی از مبدا خراسان رضوی بوده و همچنین استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین سهم مقاصد سفر را داشته‌اند .

به گفته وی همچنین بیش از ۲۱ هزار وسیله نقلیه غیر بومی مشاهده شده بین ۴ تا ۷ روز در استان اقامت داشتند و بیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان در روز ۴ مهر ماه و معادل ۵۹ درصد کل وسایل نقلیه مشاهده شده بوده است.

جلال زاده گفت: بیشترین تردد استان در محور‌های بیرجند-قاین، بیرجند_سربیشه و بیرجند_خوسف بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: در این مدت بیش از چهار هزار و ۳۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان انجام شده و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده است.

جلال زاده همچنین با اشاره به اینکه اکیپ‌های راهداری به صورت مستمر در کنار سایر نیرو‌های امدادی مشغول به خدمت‌رسانی در طول راه‌های استان هستند افرود: از هموطنان درخواست می‌شود برای حفظ سلامت خود و همراهان نکات ایمنی سفر را رعایت و با سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد کرده و همچنین قبل از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها میتوانند با تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس حاصل کنند.