به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اعمال قانون رانندگان متخلفی خبرداد و گفت:برخی شهروندان، با بیرون انداختن زباله از داخل خودرو، علاوه بر ایجاد آلودگی معابر، موجب بروز حوادث و تصادفات رانندگی احتمالی هم می‌شوند.

سرهنگ علی اصغر زارع افزود: این عمل، علاوه بر اینکه رفتاری ناپسند و خلاف فرهنگ شهروندی است، یک تخلف راهنمایی و رانندگی به شمار می‌رود و پلیس با رانندگان متخلف مطابق قانون رفتار می‌کند.

وی از شهروندان خواست، با نصب کیسه زباله کوچک در خودرو‌های شخصی، در حفظ پاکیزگی و ایمنی معابر و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار تلاش کنند.

پرتاپ کردن اشیاء، ضایعات و زباله از وسیله نقلیه به خارج از خودرو ۳۰۰ هزار ریال جریمه دارد.