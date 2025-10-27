پخش زنده
امروز: -
پرتاب کنندگان زباله از خودرو جریمه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اعمال قانون رانندگان متخلفی خبرداد و گفت:برخی شهروندان، با بیرون انداختن زباله از داخل خودرو، علاوه بر ایجاد آلودگی معابر، موجب بروز حوادث و تصادفات رانندگی احتمالی هم میشوند.
سرهنگ علی اصغر زارع افزود: این عمل، علاوه بر اینکه رفتاری ناپسند و خلاف فرهنگ شهروندی است، یک تخلف راهنمایی و رانندگی به شمار میرود و پلیس با رانندگان متخلف مطابق قانون رفتار میکند.
وی از شهروندان خواست، با نصب کیسه زباله کوچک در خودروهای شخصی، در حفظ پاکیزگی و ایمنی معابر و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار تلاش کنند.
پرتاپ کردن اشیاء، ضایعات و زباله از وسیله نقلیه به خارج از خودرو ۳۰۰ هزار ریال جریمه دارد.