به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی کشور گفت: علاوه براین ۵۰۰ میلیون تومان برای بازسازی سالن ورزشی حسن رباط هزینه می‌شود.

روزبه زورقی در نشست مشترک با حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه وبرخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تکمیل طرح سرای ورزشکاران برخوار هم در بودجه ۱۴۰۵ پنج میلیاردتومان اختصاص می‌یابد.

بررسی و تصمیم گیری برای حل مشکلات طرح‌های خانه جوان و خانه کبدی برخوار، مجموعه ورزشی حبیب آباد، سالن طبقاتی ورزشگاه ملت شاهین شهر، ورزشگاه موته، زمین چمن وزوان، مجموعه شهید ایران دوست میمه و زروخانه ورزش‌های باستانی گز از دیگر موضوع‌های مطرح شده در این نشست بود.