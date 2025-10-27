به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست با بانوان نخبه مازندرانی با بیان اینکه بازنگری طرح‌های هادی در روستا‌های مازندران یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار این وزارتخانه است، گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا چند ماه آینده در نحوه تهیه طرح‌های هادی تغییراتی خواهد داد.

فرزانه صادق افزود: این تغییرات برای ساکنان روستا‌ها است که امکان ساخت مسکن با الگو‌های بومی را دارند.

او با بیان اینکه مکان یابی‌هایی نیز برای سرریز جمعیتی در مازندران نیز باید انجام شود، ادامه داد: در جنگ دوازده روزه، استان مازندران میزبان افراد زیادی بود که نشان می‌دهد در بسیاری از ساختار‌ها مانند شهرنشینی و نحوه پاسخگویی به نیاز مسکن باید تجدید نظر شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مواهب طبیعی مازندران از قبیل جنگل‌های چندهزار ساله و خاک درجه یک و حاصلخیز گفت: در کنار همه این مواهب طبیعی باید ملاحظات زیست محیطی و منابع طبیعی در اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شود.

فرزانه صادق افزود: مطالباتی در استان مازندران وجود دارد که فقط مربوط به جمعیت مازندران نیست بلکه مطالباتی است که از سراسر کشور نسبت به حضور و اقامت در این استان وجود دارد

او ادامه داد: در یک سال گذشته با هدف جانمایی‌ها و ساخت شهرک‌هایی که کمترین مشکلات زیست محیطی را در استان داشته باشند یا بلند مرتبه سازی جلساتی خوبی با استاندار برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص کیفیت آسفالت نیز گفت: بخشی از تخریب آسفالت در جاده‌ها به کیفیت این محصول و بخشی نیز به دلیل تردد زیاد در استان است.

فرزانه صادق با بیان اینکه برای حل این مشکل جلساتی با شرکت‌های دانش بنیان که در زمینه تولید آسفالت کار می‌کنند، برگزار شد، ابراز امیدواری کرد با تغییراتی که در محصول نهایی انجام می‌شود بتوان مشکل کاهش عمر مفید آسفالت را نیز حل کرد.