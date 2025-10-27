پخش زنده
برنامه پایش دورهای بر بیش از ۸۰ طرح گردشگری در اراضی ملی واگذارشده به سرمایهگذاران در استان اصفهان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: هم اکنون بیش از ۸۰ طرح گردشگری شامل مجموعههای اقامتی، پذیرایی و تفریحی باهدف توسعه متوازن و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در اراضی ملی استان اجرا شدهاند.
محمدرضا اکبری افزود: این اراضی بر اساس ضوابط قانونی، از سوی ادارهکل منابع طبیعی و امور اراضی به سرمایهگذاران واگذار شده تا در قالب طرحهای مصوب گردشگری اجرا و پس از بهرهبرداری از طرح، سند مالکیت زمین به نام سرمایهگذار منتقل شود.
وی هدف از اجرای این نظارتها را ارزیابی روند پیشرفت طرح ها، بررسی کیفیت اجرا و رفع موانع احتمالی دانست و افزود: پایشهای دورهای به ما کمک میکند تا طرحها طبق برنامه زمانبندی پیش بروند و در چارچوب استانداردهای فنی و زیستمحیطی اجرا شوند.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این برنامهها جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از اراضی ملی است و با مشاهده هرگونه تخلف یا انحراف از مفاد موافقتنامهها، موضوع به مراجع نظارتی و دستگاههای ذیربط، ازجمله مدیریت امور اراضی استان، برای پیگیری قانونی ارجاع میشود.
وی با اشاره به اهمیت این طرحها در توسعه گردشگری استان نیز گفت: اجرای این طرحها نهتنها زیرساختهای گردشگری را تقویت میکند، بلکه با اشتغال زایی پایدار، به رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در استان کمک میکند.
اکبری گفت: از سوی دیگر، اجرای این طرحها باعث میشود جاذبههای کمتر شناخته شده اصفهان معرفی و امکانات گردشگری بهطور عادلانهتری در استان به ویژه مناطق کمتر برخورد توزیع شود.