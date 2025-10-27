به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: هم اکنون بیش از ۸۰ طرح گردشگری شامل مجموعه‌های اقامتی، پذیرایی و تفریحی باهدف توسعه متوازن و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در اراضی ملی استان اجرا شده‌اند.

محمدرضا اکبری افزود: این اراضی بر اساس ضوابط قانونی، از سوی اداره‌کل منابع طبیعی و امور اراضی به سرمایه‌گذاران واگذار شده تا در قالب طرح‌های مصوب گردشگری اجرا و پس از بهره‌برداری از طرح، سند مالکیت زمین به نام سرمایه‌گذار منتقل شود.

وی هدف از اجرای این نظارت‌ها را ارزیابی روند پیشرفت طرح ها، بررسی کیفیت اجرا و رفع موانع احتمالی دانست و افزود: پایش‌های دوره‌ای به ما کمک می‌کند تا طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش بروند و در چارچوب استاندارد‌های فنی و زیست‌محیطی اجرا شوند.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های استان اصفهان ادامه داد: یکی از محور‌های اصلی این برنامه‌ها جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از اراضی ملی است و با مشاهده هرگونه تخلف یا انحراف از مفاد موافقت‌نامه‌ها، موضوع به مراجع نظارتی و دستگاه‌های ذی‌ربط، ازجمله مدیریت امور اراضی استان، برای پیگیری قانونی ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در توسعه گردشگری استان نیز گفت: اجرای این طرح‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های گردشگری را تقویت می‌کند، بلکه با اشتغال زایی پایدار، به رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران در استان کمک می‌کند.

اکبری گفت: از سوی دیگر، اجرای این طرح‌ها باعث می‌شود جاذبه‌های کمتر شناخته شده اصفهان معرفی و امکانات گردشگری به‌طور عادلانه‌تری در استان به ویژه مناطق کمتر برخورد توزیع شود.