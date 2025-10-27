

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم از ۱۰ نفر از ورزشکاران ناشنوای خراسان رضوی که عازم این مسابقات در رشته‌های مختلف هستند تجلیل شد.

از خراسان رضوی، علی سلحشور در جودو، مصطفی سفیدی جودو، علی شیخ جودو، رضا فضلی کاراته، مهناز حسن‌زاده کاراته، سمیرا ابوالحسنی کاراته، مبینا عابد نژاد تیراندازی، علی علیزاده ۲ و میدانی، محمد باقری داور کشتی و محمد عابدینی ماساژور در این مسابقات حضور دارند.

در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ ژاپن ۱۶۰ نفر ورزشکار از کشورمان در ۱۲ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ ژاپن از بیست و دوم آبان ماه آغاز خواهد شد.