به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسوول ارزیابی عملکرد بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: در ۲ دوره بازرسی از باشگاه‌های ورزشی اصفهان با حضور اماکن نیروی انتظامی، تعزیرات اصفهان، شبکه بهداشت، سازمان غذا و دارو و بازرسی اداره کل ورزش و جوانان در بخش خدمات بهداشت و سلامت، ۷ باشگاه مختلف مهروموم شد و تعدادی از باشگاه‌ها نیز به دلیل گران‌فروشی در خدمات ورزشی جریمه و اخطار گرفتند.

رضا مهدیان افزود: در این دوره در بازرسی از ۱۹ باشگاه، بیشترین تخلفات در بخش بهداشتی و گران‌فروشی گزارش شد.

مهدیان گفت: این بازدید‌ها به طور مستمر و دوره‌ای ادامه دار است و ۱۵ روز یک بار اجرا خواهد شد.

مسوول ارزیابی عملکرد بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان افزود: دریافت مجوز فعالیت از اداره کل ورزش و جوانان استان، دریافت شهریه مطابق نرخ اعلامی، رعایت موارد بهداشتی، خودداری از فروش مواد نیروزا و مکمل‌های غیر بهداشتی و جداسازی فضای ورزشی و اختصاصی مرد و زن از مهم‌ترین مواردی است که باشگاه‌های ورزشی ملزم به رعایت آن هستند.