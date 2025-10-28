به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه، ۲ میلیون و ۵۹ هزار و ۳۸۶ مسافر با ناوگان عمومی جابه جا شدند که بیشترین جابه جایی مسافر مربوط به سفر با مینی بوس به میزان بیش از ۹۷۴ هزار نفر بود.

فریبرز مرادی افزود: جابه‌جایی ۷۳۷ هزار و ۲۱۱ نفر با خودرو‌های سواری بین شهری و ۳۴۷ هزار و ۶۴۹ مسافر با اتوبوس در رتبه‌های بعدی جابه جایی مسافر در این مدت قرار دارند.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی و ارتقاء ایمنی سفر‌ها در گیلان، گفت: برنامه ریزی برای توسعه خدمات، تسهیل سفر‌های جاده‌ای و ارتقاء سطح رضایتمندی مسافران از اولویت‌های این اداره کل در سال‌جاری است.