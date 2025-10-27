پخش زنده
امام جمعه کیش، گفت: مسجدمحوری، مبنایی دینی و راهحل مسائل محلات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در مراسم آغاز قرارگاه ملی مسجد که با حضور معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه کشور برگزار شد، با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این تقارن را نشانه خیر و برکت در آغاز حرکتی ارزشمند برشمرد.
او با قدردانی از سازمان منطقه آزاد کیش و حضور مسئولان دینی و فرهنگی کشور، گفت: امروز شاهد شکلگیری و آغاز رسمی فعالیت قرارگاه ملی مسجد در کیش هستیم، طرحی که با هدف گسترش نقش مساجد در مدیریت فرهنگی و اجتماعی محلات آغاز شده است.
امام جمعه کیش با اشاره به سابقه سهساله این طرح در کیش، تصریح کرد: منطقه آزاد کیش از مناطق پیشرو در اجرای برنامههای مسجدمحور است و تجربههای موفقی نیز در این زمینه دارد.
او افزود: این رویکرد برگرفته از تعالیم اسلام و سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت علیهم السلام است که مسجد را مرکز تصمیمسازی اجتماعی و تربیت دینی میدانند.
امام جمعه کیش، با اشاره به روایاتی از پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) درباره جایگاه والای مسجد، گفت: خدمت در مسجد افتخار بندگان محبوب خداست و حضور در مسجد، برتر از بسیاری عبادتهای فردی است.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز گفت: مسجد در نگاه دین، بازار آخرت و محل بخشش الهی است.
او با اشاره به همدلی شکلگرفته در سطح ملی برای اجرای طرح مسجدمحوری تصریح کرد: امروز شاهد وحدت و هماهنگی در میان نهادهای دینی و اجرایی کشور هستیم و این همافزایی فرصت ارزشمندی است تا مسجد بتواند نقش محوری خود را در حل مسائل محلات اجرا کند.
امام جمعه کیش با قدردانی از حمایتهای دولت سیزدهم در تقویت جایگاه مسجد، گفت: در دولت چهاردهم، بیش از هر زمان دیگر، توجه به محوریت مسجد و نقش آن در پیگیری امور محلات تأکید شده و اگر همه دستگاهها و مردم به مساله ورود کنند، مسجد میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی را برطرف کند.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، گفت: محوریت مسجد، مشارکت عمومی و مردمیسازی امور سه رکن اصلی موفقیت طرح هستند.
او گفت: با همت و همکاری نهادها، ائمه جماعات و مردم، میتوانیم شاهد ارتقای نشاط اجتماعی، رفع مشکلات محلات و تحقق رضایت عمومی باشیم.
امام جمعه کیش، افزود: تداوم این مسیر نه تنها موجب پیشرفت و رفاه مردم میشود، بلکه رضایت الهی را نیز به همراه خواهد داشت.