سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: بررسی گزارشهای اقتصادی و اجتماعی دولت از جمله نحوه رسیدگی به معیشت خانوارهای کمدرآمد و ارائه کالابرگ الکترونیکی در دستور کار صحن علنی روز سهشنبه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح دستور کار نشست علنی روز سهشنبه (۶ آبان ماه ۱۴۰۴) گفت: در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری در استانهای خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۴۰۲ بررسی خواهد شد.
وی افزود: در ادامه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی حضور یافته و گزارشی درباره نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کمدرآمد، نظام دهکبندی، ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه (کالابرگ الکترونیکی) و نحوه تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی به نمایندگان مجلس ارائه خواهند داد.
گودرزی اظهار کرد: همچنین در این نشست، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مورد رسیدگی قرار میگیرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی نیز از دیگر دستورکارهای امروز مجلس است.
وی ادامه داد: ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح ملی هوش مصنوعی در دستور کار صحن علنی قرار دارد و نمایندگان درباره مفاد این طرح تصمیمگیری خواهند کرد.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تقاضای دو فوریت طرح تعیین سالروز شهادت حسن طهرانیمقدم به عنوان روز ملی اقتدار موشکی ایران در دستور جلسه امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نمایندگان درباره فوریت آن اظهارنظر خواهند کرد.