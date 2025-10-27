به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛به همت کمیته امداد حضرت امام (ره) تکاب و با حضور حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه شهرستان، ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان، رییس و اعضای شورای شهر تکاب جشن گرامیداشت روز پرستار در تکاب برگزار شد.

در این آیین که با حضور پرشور شهروندان تکابی برگزار شد دو تن از بانوان پرستار شهرستان کیک شاد باش این روز فرخنده را برش داده و به میمنت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار در بین مردم توزیع کردند.

در این جشن حجت الاسلام کوهی امام جمعه تکاب گفت: شما پرستاران ولی نعمتان جامعه و خادمان بی نام و نشانی هستید که همواره در خدمت جامعه هستید.