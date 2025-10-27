به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سیما قائمی مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان نقده ضمن تبریک روز میلاد حضرت زینب کبری (س) با اشاره به اینکه نقش پرستاران در بهبود بیماران بسیار بالا بوده و افزود: پرستاران با مهر و محبت و خود گذشتگی شبانه روز در بهبود و پرستاری از بیماران تلاش می‌کنند و با الگو گیری از پرستار کربلا در سخت نرین لحظات با چشمان بیدار در دل بحران‌ها تلاش و فداکاری میکنید و ما قدر دان این زحمات هستیم.

ایرج سلیمانزاده عضو شورای عالی استان‌ها ضمن تبریک روز پرستار با اشاره به نقش پرستاران افزود: زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر به دانشکده پرستاری اختصاص داده شده که توسط خیر احداث آن بزودی شروع خواهد شد و یک خیابان به میمنت این روز بنام پرستار نامگذاری خواهد شد.

در پایان از پرستاران طی مراسمی تجلیل شد.

شهرستان نقده دارای دو بیمارستان با ۲۰۰ پرستار ارائه خدمات می‌نماید.