مدیر عامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس گفت: سامانهی نیاز سنجی مجمع خیرین سلامت پل ارتباطی قوی بین نیازهای عرصه سلامت و معرفی آنها به خیرین است.
مدیر عامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس در نشست روسای دانشگاههای علوم پزشکی شیراز و یاسوج گفت: سامانهی نیاز سنجی مجمع خیرین سلامت پل ارتباطی قوی بین نیازهای عرصهی سلامت و معرفی آنها به خیرین است.
دکتر رامجردی افزود: این سامانه باهدف ایجاد شفافیت و اطمینان برای خیرین پیش بینی شده است تا آنان با اطمینان خاطر کمکهای ارزشمند خود را در مسیر رفع نیازهای اساسی و اولویتهای حیاتی سلامت در مناطق مختلف برنامه ریزی کنند.
دکتر رامجردی ادامه داد: سامانه نیازسنجی پس از استعلامها به صورت مستمر به روز رسانی میشود و هم اکنون نیازهای ۷۰ مرکز بهداشتیدرمانی استان فارس در این سامانه وجود دارد که استان کهگیلویه و بویراحمد هم به آن افزوده خواهد شد.
مدیر عامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس بیان کرد: تاکنون در این سامانه ۸۰۰ نیاز اولویتدار عرصه سلامت ثبت و منتشر شده است که این روند بهصورت مداوم ادامه دارد تا لیست دقیقی از نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی در اختیار خیرین قرار گیرد.
سالار جوکار قائم مقام مجمع خیرین سلامت کهگیلویه و بویراحمد هم دراین نشست گفت: کبودهایی در حوزهسلامت استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که خیرین استان فارس میتوانند در رفع آن نیازها مشارکت کنند تا دسترسی به امکانات سلامت در این منطقه افزایش یابد.