کتابخانه شهر کوره شهرستان اوز در حال ساخت است و پیشبینی میشود، تا یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل کتابخانههای عمومی فارس گفت: کتابخانه این شهر با کمک نورمحمد زنگنه، خیر نیکاندیش اوزی از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
محمدحسین فیروزی افزود: کتابخانه شهر کوره با زیربنای ۲۶۰ متر در حال ساخت است و تاکنون ۲۶ میلیارد ریال برای این طرح هزینه شده است.
او ادامه داد: نورمحمد زنگنه، خیر نیکاندیش اوزی ساخت کتابخانه را به نیت پدر مرحوم خود آغاز کرده است.
مدیر کل کتابخانههای عمومی فارس گفت: پیش بینی شده کتابخانه تا یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.