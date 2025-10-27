آغاز فاز عملیاتی طرح مانیتورینگ ۳۰ معدن استان البرز
فاز عملیاتی طرح مانیتورینگ معادن با نشان گذاری و اجرای طرح در ۳۰ معدن استان البرز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به آغاز فاز عملیاتی طرح مانیتورینگ معادن گفت:
این طرح در ارتقای شفافیت، ایمنی و بهرهوری فعالیتهای معدنی استان نقش مهمی دارد.
انصاری گفت: فاز نخست طرح با نشانگذاری و تجهیز ۳۰ معدن استان البرز آغاز میشود و پس از ارزیابی نتایج اولیه، به تدریج به سایر معادن نیز تعمیم خواهد یافت.
وی اجرای این طرح را گامی مؤثر در هوشمندسازی فرآیندهای معدنی و نظارت دقیق بر تولید و استخراج عنوان کرد و افزود: با بهرهگیری از فناوریهای نوین، امکان رصد لحظهای فعالیت معادن و تصمیمگیری دقیقتر در سطح مدیریت استان و کشور فراهم میشود.