مدیر کل آموزش و ترویج صنایع دستی تأکید کرد: احساس مسئولیت نسبت به جامعه صنایع دستی، مدیران را به خلق شرایط مطلوب سوق می‌دهد و توسعه مسئولانه این هنر- صنعت، فرصت‌های شغلی، حفظ محیط زیست و تقویت هویت ملی را به ارمغان می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نرگس رجایی با اشاره به اهمیت آموزش، ترویج و حفظ مالکیت معنوی در این حوزه ، مسئولیت اجتماعی را زیربنای دستیابی به اهداف کمی و کیفی صنایع دستی ایران دانست و گفت : صنایع دستی نماد فرهنگ، هنر و تاریخ کشور است و توجه به آن، تقویت هویت ملی و فرهنگی را به دنبال دارد.

وی توسعه مسئولانه صنایع دستی را عاملی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و گروه‌های آسیب‌پذیر برشمرد و افزود: این رویکرد به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند.

رجایی ترویج صنایع دستی را حمایت از تولیدات بومی و محلی توصیف کرد که آگاهی مصرف‌کنندگان از خرید محصولات اصیل و باکیفیت را افزایش ، وابستگی به تولیدات ماشینی را کاهش می‌دهد و بازار‌های محلی را تقویت می‌کند.

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی، حفظ محیط زیست را یکی از جنبه‌های کلیدی مسئولیت اجتماعی در صنایع دستی دانست و گفت : این محصولات معمولاً با مواد طبیعی و بومی تولید می‌شوند که تأثیرات زیست‌محیطی کمتری دارند و به حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی کمک می‌کنند.

وی صنایع دستی را یکی از مهم‌ترین پیوست‌های فرهنگی در حوزه گردشگری معرفی و تأکید کرد: نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی می‌تواند گردشگران خارجی را به خرید و شناخت محصولات محلی ترغیب کند و از این راه به اقتصاد جامعه و ترویج صنایع دستی بهره‌برداری شود.

رجایی تقویت مسئولیت اجتماعی را محرک نوآوری و خلاقیت در این هنر-صنعت دانست و گفت: این رویکرد به ایجاد شبکه‌های هنری و خلاقیت‌محور، ارتقای کیفیت محصولات و گسترش دایره مخاطبان کمک می‌کند.

وی به فعالیت‌های سه ماه گذشته اداره کل آموزش و ترویج اشاره کرد و افزود: تدوین آیین‌نامه و تشکیل شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی، برگزاری نشست‌ها و جلسات تخصصی با بخش‌های دولتی و خصوصی، ایجاد نمایشگاه گذر صنایع دستی در هتل همای تهران، برگزاری نشست‌های مقدماتی برای اهدای جایزه به برگزیدگان چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر و اجرایی کردن مفاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با دستگاه‌های مختلف از جمله این فعالیت هاست.

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی بر اهمیت آموزش دقیق و نگاه همه‌جانبه به رشد صنایع دستی در استان‌ها و مناطق جغرافیایی کشور تأکید کرد.