به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، حجت الاسلام ناجی مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و جمع کثیری از پرسنل سپاه با حضور در بیمارستان مهر امام علی (ع) این شهرستان از پرستاران شاغل در حوزه بهداشت و درمان در تکاب تجلیل کردند.

در این آیین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب با اهدا لوح سپاس و شاخه گل از زحمات و تلاش‌های ارزنده پرستاران حوزه بهداشت و درمان شهرستان تجلیل کردند.