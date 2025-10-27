به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در بازدید از پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان میاندورود، با اشاره به وجود ۸۷۰ هزار واحد مسکونی در حوزه قانون جوانی جمعیت گفت: متأسفانه برخی پروژه‌ها به دلیل مشکلاتی نظیر عدم وجود زمین، پروانه و دسترسی به شبکه بانکی با کندی مواجه شده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: پروژه ۵۵۲ واحدی میاندورود با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال انجام است و پیش از محوطه‌سازی، زیرساخت‌های ضروری از جمله شبکه فیبر نوری و مخابرات اجرایی خواهد شد.

صادق در ادامه بر تأمین فضای آموزشی تأکید و تصریح کرد: احداث مدرسه ۱۲ کلاسه برای این مجتمع با همکاری وزارت آموزش و پرورش پیگیری می‌شود.

وی همچنین از تأمین سرانه بهداشتی به مساحت ۷۰۰ متر مربع از طریق دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد.

گفتنی است این پروژه که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، تاکنون ۱۰۰ واحد آن واگذار شده و مابقی واحدها به دلیل مشکلات تأمین آب و برق در انتظار تکمیل هستند.