به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر فارس گفت: در راستای طرح صلح آبی KOICA، جمعیت هلال‌احمر استان فارس به میزبانی شهرستان مرودشت، کارگاه آموزشی ویژه داوطلبان رسانه‌ای برگزار کرد تا دانش و مهارت آنان در زمینه کاهش تنش‌های آبی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در سطح جامعه ارتقا یابد.

حسین درویشی افزود: مجری این برنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران است و با حمایت مشترک مالی آژانس همکاری‌های بین‌المللی کره‌جنوبی (KOICA) و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر (IFRC) اجرا می‌شود.

درویشی بیان کرد: در این دوره علاوه بر آموزش مفاهیم کلیدی، راهکار‌های عملی و مهارت‌های آموزشی، ارزیابی شعب برتر در حوزه اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های رسانه‌ای نیز انجام شد و شرکت‌کنندگان در قالب نشست‌های گروهی به تبادل نظر و گفت‌و‌گو درباره راهکار‌های تقویت پوشش رسانه‌ای موضوعات زیست‌محیطی و آب پرداختند.

او ادامه داد: آموزش و توانمندسازی داوطلبان رسانه‌ای علاوه براینکه باعث تقویت ظرفیت ارتباطی جمعیت هلال‌احمر می‌شود، به فرهنگ صلح، همکاری و مدیریت پایدار منابع طبیعی در جامعه کمک می‌کند.