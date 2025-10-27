پخش زنده
ثبتنام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبتنام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و همه مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی و از طریق نشانی sanjesh.org انجام میشود.
فرصت ثبتنام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ تا یکشنبه ۱۱ آبان ماه ادامه دارد و متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبتنام کنند.
آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در دورههای روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.