با تحویل پیکر‌های صد‌ها شهید فلسطینی بر اساس توافق غزه، بار دیگر یک پرونده قدیمی مطرح شد. بررسی پیکر‌های شهدا نشان می‌دهد که قرنیه، پوست و اعضای داخلی آنها ربوده شده است. جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شده

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از رام الله، در سال ۱۹۹۲ برای نخستین بار، دونالد بوسترم روزنامه نگار سوئدی ماجرای سرقت اعضای بدن شهدا فلسطینی را رسانه‌ای کرد او تحقیقی انجام داد که ثابت می‌کرد ارتش اسرائیل، پس از کشتن و بیرون آوردن اعضا بدن کشته شدگان، پیکر آنها را با انجماد منفی ۴۰ درجه به خانواده هایشان تحویل می‌دهد تا امکان بررسی این اجساد میسر نباشد. این رژیم همچنین برای تحویل اجساد شهدا شروطی تعیین می‌کرد.

در تحقیق مطبوعاتی که بوسترم انجام داد، به پرسش فلسطینی‌ها که چرا اسرائیل فلسطینی‌ها را می‌کشد و گاهی ماه‌ها یا سال‌ها نگه می‌دارد پاسخ داد و گفت اسرائیل اعضای بدن شهدا را می‌دزدد، سپس آنها را در گور‌های اعداد و ارقام رها می‌کند تا چهره هایشان تغییر کند و بدن هایشان تجزیه شود، پس آنها را تحویل می‌دهد تا خانواده‌های شهدا نتوانند سرقت اعضای بدن آنها را تشخیص دهند.