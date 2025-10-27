پخش زنده
مستند جنگ چهرهای زنانه دارد به کارگردانی حمیدرضا بهوندی بهزودی اکران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مستند «جنگ چهرهای زنانه دارد» به کارگردانی حمیدرضا بهوندی، مستندساز خوزستانی به مجاهدتهای بانوان اهوازی در دهه شصت در زینبیه اهواز میپردازد.
بخشی از این مستند درباره مرحوم حاج ابوالقاسم حدادپور، واقف زینبیه و از چهرههای اثرگذار مذهبی و انقلابی خوزستان است. این مستند تلاش دارد ابعاد ناشناختهای از زندگی این فعال انقلابی و حضور وی در دوران دفاع مقدس را به نمایش بگذارد. در بخشهایی از مستند، برای اولین بار تصاویری از شهر اهواز و بانوان گمنام زینبیه به نمایش در میآید؛ مکانی که اکنون با نام زینبیه اهواز فعال است و محل برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی به شمار میرود.
بهوندی در توضیح ساخت این مستند گفت: هدف ما ثبت و بازنمایی زندگی بانوانی است که با دلسوزی مردی بزرگ که با اخلاص، ایمان و عمل صادقانه، خدمت به اسلام و انقلاب را معنا کرد، در مکانی به نام زینبیه برای خدمت به انقلاب اسلامی گردهم آمده بودند.
این مستند محصول مرکز مستند سوره است و بهزودی در شهرهای مختلف کشورمان وارد چرخه اکران و نمایش میشود.