معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور، گفت: حکمرانی مردمی بر پایه مسجد، الگوی موفق انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی در نشست آغاز به کار رسمی قرارگاه ملی مسجد در کیش با تأکید بر نقش محوری مسجد در ساختار فرهنگی و اجتماعی نظام اسلامی، گفت: فعالیت‌های ما باید در راستای اهداف انقلاب اسلامی، نظام و رهبری تعریف شود و این اصل، مبنای حرکت فرهنگی کشور است و نباید از آن غفلت شود.

او یکی از مشکلات اساسی حوزه فرهنگ را نبود راهبر واحد فرهنگی در کشور برشمرد و افزود: در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، اوقاف، حوزه‌های علمیه و سایر نهاد‌ها هرکدام جداگانه فعالیت می‌کنند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور، گفت: در حوزه مسجد نیز بیش از ۴۰ دستگاه در گذشته بهره‌بردار بودند، بدون اینکه ساختار منسجم و هماهنگی وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جایگاه مسجد، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند مسجد دو رکن اصلی دارد: امام جماعت و بسیج و بر همین اساس، قرارگاه ملی مسجد شکل گرفت تا این دو رکن با حمایت نهاد‌های مرتبط تقویت شوند.

او گفت: حوزه علمیه وظیفه تأمین امام جماعت را برعهده دارد، سازمان تبلیغات آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهد، اوقاف پشتیبانی می‌کند و بسیج نیز شبکه کنشگران اجتماعی را با محوریت ائمه جماعات سازمان‌دهی می‌کند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور، با اشاره به اینکه سند ملی مسجد به امضای مسئولان عالی‌رتبه فرهنگی کشور از جمله فرمانده بسیج، رئیس حوزه علمیه، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، رئیس سازمان تبلیغات، رئیس اوقاف و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده، گفت: این سند مبنای عملکرد قرارگاه در کشور است و تقسیم‌کار روشنی برای نهاد‌ها تعیین شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تقویت جایگاه مسجد، افزود: ایشان در دیدار با علما در قم اعلام کردند همه نهاد‌های دولتی موظف‌ هستند در خدمت تسهیل‌گری امور مسجد قرار گیرند و به استانداران و فرمانداران نیز ابلاغ شده است تا در اجرای سیاست‌های مسجد‌محور همراهی کامل داشته باشند.

او محور اصلی موفقیت در این طرح را توجه به جایگاه امام جماعت دانست و گفت: اگر امام جماعت در مسجد مستقر و مورد حمایت باشد، محله و مردم نیز آباد می‌شوند و امام جماعت باید محور ارتباطات اجتماعی محله باشد، از تولد نوزاد تا موفقیت‌های علمی و حتی همراهی در مصیبت‌ها. ارتباط زنده امام با مردم، رمز پویایی مسجد است.

معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به برنامه ملی، افزود: قرار است ده هزار مسجد در کشور فعال شوند و هر مسجد با دو هزار نفر از ساکنان محله ارتباط مستقیم برقرار کنند.

حجت الاسلام و المسلمین حسین رفیعی، گفت: این شبکه مردمی می‌تواند تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش دهد و به بازوی فرهنگی و اجتماعی نظام تبدیل شود.

او با تأکید بر اینکه نمونه مسجد‌ محوری، نمونه بومی و موفق انقلاب اسلامی است، گفت: ما نه الگوی ترکیه و نه نمونه عربستان را دنبال می‌کنیم بلکه الگوی ما مردمی و اسلامی است؛ مسجد برای همه مردم است، نه متعلق به یک جریان خاص و هنر امام جماعت این است که بتواند از همه اقشار محله برای حضور و مشارکت در مسجد دعوت کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی، بر ضرورت حفظ شبکه ارتباطی و تعامل دائمی مردم با مسجد تأکید کرد و گفت: مسجد تنها یک بنای فیزیکی نیست، بلکه یک منظومه ارتباطی و فرهنگی است و باید لایه‌های مختلف اجتماعی را در خود جای دهد.

او با اشاره به ضرورت تأمین ائمه جماعت، آموزش‌های تخصصی و حمایت‌های معیشتی و فرهنگی، افزود: در ساختار جدید قرارگاه، امام جمعه هر شهرستان فرمانده قرارگاه محلی مسجد است و همه نهاد‌های فرهنگی، سیاسی و اجرایی باید تحت محوریت او فعالیت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی، با تأکید بر مشارکت بانوان در مدیریت مساجد گفت:در ساختار جدید هیئت امنای مساجد، حضور خواهران نیز پیش‌بینی شده است.