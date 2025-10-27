نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ورود گسترده بانک‌ها به حوزه ساخت‌وساز و نگهداری املاک، گفت: بر اساس بررسی صورت‌های مالی ۱۷ بانک، بیش از هزار همت از منابع نظام بانکی در املاک و مستغلات منجمد شده و بخش قابل‌توجهی از آن هنوز به بازار عرضه نشده است.

بانک‌ها به جای حمایت از تولید، درگیر بنگاه‌داری و احتکار مسکن شده‌اند

محمد منان رئیسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار داشت: متأسفانه بخش عمده‌ای از منابع بانکی کشور به جای هدایت به سمت صنایع مولد و تولید، وارد بازار املاک و مستغلات شده است.

این در حالی است که مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام بارها بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید کرده‌اند. وی افزود: بر اساس بررسی صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، ۱۷ بانک فعال کشور در مجموع بیش از ۷۵ شرکت انبوه‌سازی در اختیار دارند و در طرح ه‌های بزرگ ساخت‌وساز مشارکت می‌کنند.

این بانک‌ها طبق برآوردها حدود ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ملک در اختیار دارند که ارزش آن بیش از هزار همت تخمین زده می‌شود.

رئیسی با بیان اینکه بسیاری از این املاک به بازار عرضه نشده‌اند، تصریح کرد: «برخی از بانک‌ها هزاران واحد مسکونی خالی در اختیار دارند و این موضوع یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن و رکود در عرضه است.»

نماینده مجلس تأکید کرد: بانک‌ها باید منابع خود را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کرده و از انباشت سرمایه در املاک و مستغلات پرهیز کنند. وی گفت: «اگر دولت و بانک‌ها به تعهدات خود در زمینه واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ساخت مسکن عمل کنند، مشکل مسکن در کشور قابل حل است.»

رئیسی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به‌صورت جدی موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها را پیگیری خواهد کرد تا منابع مالی کشور به جای بازارهای غیرمولد، در خدمت تولید، اشتغال و تأمین مسکن مردم قرار گیرد.