شاعر نوجوان خوزستانی به جشنواره ملی شعر کودک راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کوثر رضایی عضو بخش مکاتبهای خوزستان و باشگاه ملی شعر قاف با همراهی زینب خورشیدی مربی ادبی مرکز کانون مسجد سلیمان، به جمع راهیافتگان پنجمین جشنواره ملی شعر کودک پیوست.
این جشنواره ملی، با دبیری مصطفی رحماندوست و حضور برجستهترین شاعران و پژوهشگران ادبیات کودک کشور، طی روزهای سوم تا پنجم آبانماه ۱۴۰۵ در شاهینشهر اصفهان برگزار میشود و محفلی برای تبادل تجربه و اندیشه میان شاعران کودک و نوجوان از سراسر ایران خواهد بود.
گفتنی است جشنواره ملی شعر کودک، از مهمترین رویدادهای ادبی کشور در حوزه شعر کودک به شمار میرود که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حضور چهرههای شاخص عرصه ادبیات کودک، با هدف شناسایی استعدادهای نو، ارتقای کیفیت شعر کودک و ایجاد همافزایی میان شاعران جوان و پیشکسوت برگزار میشود.