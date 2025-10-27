پخش زنده
امروز: -
شورای عالی قرآن اسامی برگزیدگان جلسات مهرماه سال ۱۴۰۴ از هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا. هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز در قالب ۱۷ کلاس و با حضور اساتیدی همچون رضا محمدپور، سعید رحمانی، سعید بیژنی، مسعود نوری، علی قاسمآبادی، حسن مختاری، سعید حاجیان و علی خانی در حال برگزاری است.
در جلسات مهر ماه که در روزهای گذشته برگزار شد؛ کاظم میرزازاده از یزد، هادی ایزدپناهی و محمدحسین ربیعیان از تهران، حسین عبدالملکی از کردستان، یوسف قنبری از زنجان، مسعود صفری و محمدامین جهانآرا از همدان، علی خالصینائینی و رضا شیخ از اصفهان، زینالعابدین مظفری از ایلام، سجاد انصاریپور و محمد غلامی از خراسان رضوی، مهدی ساکت و مسلم فلاحخوشقلب از گیلان و مجتبی حسینزاده از مازندران به عنوان نفرات برگزیده تعیین شدند.
جلسات ارتقای قاریان، یک نوبت در ماه بهصورت مجازی و برخط و یک نوبت در ماه به صورت ارسال تلاوت برگزار میشود.
برگزاری دورههای آموزش تخصصی قرائت قرآن ازجمله وظایف ذاتی شورای عالی قرآن است که قدمتی ۳۰ساله دارد. این جلسات که طی سالهای متمادی، با موفقیت برگزار شده و در سالهای اخیر، استفاده از زمینه فضای مجازی، حضور تعداد بیشتری از ممتازان عرصه قرائت را فراهم کرده است.