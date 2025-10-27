پخش زنده
عامل انسانی،علت بیش از ۹۰ درصد تلفات تصادفات درون شهری در استان گلستان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ از آغاز سال تا پایان مهر امسال ۵۲ نفر در گلستان بر اثر سوانح ترافیکی درون شهری جان خود را از دست دادند که بر اساس آمارها علت بیش از ۹۰ درصد این حوادث عامل انسانی است.
تلفات تصادفات رانندگی درون شهری هفت ماه امسال بیست و یک درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.
شیوه رانندگی هر فرد بیان کننده اخلاق اجتماعی اوست و بروز رفتارهای قانون شکنانه در رانندگی نشان دهنده ضعف شخصیت اجتماعی افراد محسوب میشود.