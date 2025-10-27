به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صد ا و سیما، وانیا یاوری بازیکن تیم ملی تنیس روی میز ایران در روز دوم این مسابقات از ساعت ۱۶:۰۰ در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف حریفی از مالزی رفت و در نهایت توانست در این دیدار پیروز از میدان خارج شود.

این مسابقه حساس در ۴ ست برگزار شد که نماینده ایران ست اول را با نتیجه ۱۱ بر ۶ واگذار کرد، اما در ست‌های بعدی توانست با یک بازگشت و عملکردی بی‌نقص ست‌ها را با نتایج ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۷ به سود خود به پایان برساند.

وانیا یاوری باید فردا سه شنبه در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های آسیایی جوانان بحرین در منامه مقابل حریفان خود به میدان برود.