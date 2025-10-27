به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی در این آیین با تاکید بر اهمیت پدافند غیر عامل، تاب آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی را شعار هفته پدافند غیر عامل امسال عنوان کرد و گفت: پدافند غیر عامل در حقیقت به معنای کاهش آسیب پذیری‌ها در شرایط غیر عادی است.

یحیی حسین خانی افزود: پدافند غیر عامل باید در زندگی نهادینه شده و کارکرد‌های این موضوع از جمله بازدارندگی به عنوان ایجاد امنیت پایدار در مقابل تهدیدات مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.

او ادامه داد: حفاظت از جان دانش آموزان دیگر موردی است که در موضوع پدافند غیر عامل مورد توجه قرار می‌گیرد که می‌توان به تهیه شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دانش آموزان در شرایط بحرانی و جنگی اشاره کرد.

معاون استاندار در ادامه افزایش تاب آوری و خود امدادی را از دیگر اهداف اجرای پدافند غیر عامل در مدارس دانست.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این آیین با تاکید بر این که کشور باید در برابر حوادث مختلف از جمله زلزله همیشه آماده باشد گفت: با توجه به این که استان آذربایجان غربی روی گسل‌های زلزله واقع شده که باید برای جلوگیری از حوادث مخرب زلزله‌های احتمالی و تکرار نشدن تجارب تلخ زلزله‌های گذشته آمادگی خود را حفظ کنیم.

علی اکبر صمیمی افزود: هر کدام از جامعه ۷۰۰ هزار نفری دانش آموزان استان به عنوان سفیر آموزشی در خانواده‌ها می‌توانند آموزش‌های لازم پدافند غیر عامل را یاد گرفته و به خانواده خود نیز بیاموزند.

او خاطرنشان کرد: درس پدافند غیر عامل به عنوان یکی از دروس بسیار مهم با نام آمادگی دفاعی در مدارس تدریس می‌شود و می‌تواند تاثیر بسزایی در زندگی این دانش آموزان داشته باشد.