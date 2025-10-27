به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دختران ایران در آخرین روز از رقابت‌های بسکتبال سه نفره امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۵:۳۵ دقیقه بعدازظهر در ورزشگاه‌ام الحصم بحرین در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال سه نفره دختران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به مصاف چین رفت و با نتیجه ۲۱ بر ۱۹ چین را شکست داد و به فینال این مسابقات صعود کرد.

فینال مسابقات بسکتبال سه نفره دختران ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه امروز برگزار خواهد شد و تیم ایران با برنده چین تایپه و تایلند در فینال بازی خواهد کرد.

تیم بسکتبال سه نفره دختران ایران در گروه A با تیم‌های قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین همگروه بود و با ۷ پیروزی و یک شکست به فینال این مسابقات راه یافت.