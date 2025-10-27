امام جمعه شاهین شهر گفت: در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ۱۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی در شاهین شهر برگزار می‌شود که اهم آنها برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام قاسم باقریان درنشست ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی و مذهبی شاهین شهر افزود: مهمترین موضوعی که در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی باید رعایت شود این است که این برنامه‌ها باید در تبیین اهداف والا انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی در برابر ایده‌های پوچ استکیار اثر گذار باشد.

امام جمعه شاهین شهر همچنین از مردم خواست درآیین بزرگداشت سیزده آبان پر شور شرکت کنند