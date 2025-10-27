پخش زنده
گفتار و رفتار نژادپرستانه علیه پرستاران در انگلیس، در سه سال اخیر، ۵۵ درصد بیشتر شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، کالج پرستاری به عنوان نهاد ناظر بر امور پرستاران در انگلیس در گزارشی با تاکید بر اینکه دولت برای توقف این روند باید فوری اقدام کند افزود: انتظار میرود در سال جاری میلادی، بیش از هزار شکایت دراین نهاد درباره گفتار و رفتار نژادپرستانه علیه پرستاران، در زمان اشتغال به کار در درمانگاهها و بیمارستان ها، ثبت شود که این میزان در سال گذشته میلادی، حدود ۷۰۰ شکایت بود.
براساس گزارش این نهاد، در سه سال اخیر، ۵۵ درصد بر شمار شکایات پرستاران از نژادپرستی در انگلیس، افزوده شد.
روزنامه گاردین در این باره نوشت در گزارش "کالج سلطنتی پرستاری" در انگلیس، به عنوان نمونههایی از رفتار نژادپرستانه با پرستاران آمده است مثلا به پرستاران غیرسفید پوست شاغل در درمانگاهها و بیمارستانهای این کشور، که درخواست استفاده از مرخصی استحقاقی داشته باشند توهین میشود و علاوه بر مخالفت، به آنان گفته میشود اگر مخالفند میتوانند به کشورشان بازگردند. در این گزارش آمده است پرستاران سفیدپوست انگلیسی به همکاران غیرسفید پوست خود میگویند: تو یکی از ما نیستی. براساس این گزارش، بیماران سفیدپوست و اعضای خانواده آنان، آشکارا میگویند که نمیخواهند یک غیرسفیدپوست، پرستار آنان باشد. همچنین شماری از بیماران سفیدپوست و همراهان آنان، پرستاران را "برده" مینامند و صدا میکنند.
گاردین افزود: شماری از بیماران سفیدپوست و همراهان آنان، برای مسخره کرده پرستاران غیرسفید پوست میگویند زمانی که اتاق تاریک است، فقط دندانهای آنان دیده میشود.
روزنامه گاردین نوشت پروفسور "نیکولا رنجر" (Nicola Ranger)، رئیس "کالج سلطنتی پرستاری" در انگلیس، با اشاره به افزایش گفتار ورفتار نژادپرستانه علیه پرستاران میگوید این میزان نژادپرستی، نشانه شرمساری است.