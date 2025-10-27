توافق ایران و افغانستان برای از سرگیری طرح نوسازی علایم مرزی
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران و وزیر سرحدات افغانستان برای از سرگیری طرح نوسازی علائم مرزی توافق کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران و وزیر سرحدات افغانستان برای از سرگیری طرح نوسازی علائم مرزی توافق کردند. کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و نورالله نوری وزیر سرحدات، اقوام و قبائل افغانستان ، نشست مقامات عالیرتبه مرزی دو کشور را برگزار کردند. در این نشست ، غریب آبادی و نوری توافق کردند که طرح نوسازی علایم مرزی پس از هفت سال توقف، مجدد از سر گرفته شود.
مسئولان دو کشور همچنین بر اراده جدی برای مقابله با هرگونه تردد غیرمجاز و قاچاق انسان و مواد مخدر از مرزهای مشترک تاکید کردند. همچنین دو طرف ضمن اعلام آمادگی برای ارتقای همکاریهای مرزی، درباره برگزاری دیدارهای منظم هیئت های عالی دو کشور برای رسیدگی به مسائل مرزی تفاهم کردند. در این مذاکرات که در فضایی سازنده و دوستانه برگزار شد، مرزهای ایران و افغانستان مرزهای دوستی و برادری اعلام شد. این دومین نشست هیئت ایرانی به ریاست آقای غریب آبادی در سفر سه روزه اش به کابل بود. روز گذشته نیز نشست همکاری های قضایی و حقوقی با حضور هیئت ایرانی و مسئولان امور قضایی افغانستان برگزار شد.