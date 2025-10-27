پخش زنده
در انفجاری که در شهر توربات ایالت بلوچستان پاکستان رخ داد، ۶ نفر از جمله پنج مأمور نیروی شبهنظامی لویز مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقامات محلی پاکستان اعلام کردند که ۶ نفر از جمله پنج تن از پرسنل نیروی شبهنظامی «لویز» در انفجاری در شهر توربات واقع در ولسوالی کیچ ایالت بلوچستان در جنوبغرب پاکستان مجروح شدند.
به گفته مقامات مرکز کنترل لوایز توربات، یک بمب کنترل از راه دور که بر روی یک موتورسیکلت کار گذاشته شده بود هنگام عبور کاروان بشیر برِچ معاون کمیشنر بازنشسته نظامی منفجر شد. بشیر برِچ در این حمله آسیبی ندید، اما یکی از خودروهای کاروان به شدت آسیب دید.
سخنگوی سازمان امداد و نجات «۱۱۲۲» پاکستان گفت پنج نفر از نیروهای لویز و یک عابر پیاده در این حمله مجروح شده و برای درمان به بیمارستانی در نزدیکی محل منتقل شدند.
مأموران امنیتی و پلیس پاکستان پس از انفجار اطراف محل حادثه را محاصره و عملیات جستوجو را آغاز کردند. تاکنون هیچ مقام رسمی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفتهاند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.